موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في مصر.. الأسبوع الأول من أغسطس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في مصر، سيكون الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنّ أعمال التصحيح ما زالت مستمرة، حيث يتم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، موضحا أنّ الجميع يعمل من أجل إخراج النتائج دون مشكلات أو معوقات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في مصر

وقال شوقي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في مصر سيكون قريبا للغاية، لافتا إلى أنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولن يظلم أي طالب، إذ إنّ أعمال تقدير الدرجات تتم أيضا بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، مضيفا أنّ أعمال تجهيز نتائج الثانوية العامة تسير على قدم وساق.

انتهاء تصحيح 11 مادة

ومن جهته، أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في مصر، في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، مؤكدا أنّ الوزارة انتهت تماما من تصحيح نحو 11 مادة في الثانوية العامة إلكترونيا، في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء والجغرافيا والكيمياء والتاريخ والديناميكا والفيزياء.

كورونا لم يؤثر على ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في مصر

وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الموجة السادسة من كورونا، لن ولم تؤثر على ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في مصر، مؤكدا أنّ امتحانات الثانوية العامة سارت بصورة منتظمة، دون رصد أي حالة واحدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بين الطلاب والقائمين على الامتحانات.