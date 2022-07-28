عصام السقا ناعيا أشهر بائع فريسكا: حزنت لوفاته.. كان بيكسب من عرقه

أعرب الفنان عصام السقا، عن حزنه الشديد إزاء مصرع الشاب يوسف السيد راضي المعروف إعلاميا بـ«أشيك بياع فريسكا»، أمس الأربعاء، في حادث سير بمنطقة العلمين.

وقال عصام السقا في تصريحات لـ«الوطن»، إنه صُدم حينما علم بنبأ وفاة يوسف، لأنه تابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعجب بسعيه وعدم التفاته للانتقادات أو السخرية منه، مضيفا: «كان شايف هدفه في الحياة، وبيكسب من عرق جبينه، ربنا يرحمه ويصبر أهله ويجعل مثواه الجنة».

عصام السقا: الحياة بحاجة لشخصيات تشبه يوسف

حرص عصام السقا على نعي يوسف السيد راضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث ذكر متابعيه بقصة الشاب «يوسف»، الذي أحدث جدلاً بعد تداول مقاطع مصورة له أثناء بيعه للفريسكا في الشارع، وذلك نظراً لأناقته واهتمامه بمظهره وهيئته الخارجية بشكل لافت للانتباه.

وأكد السقا، أنه كان معجبا بتعامل يوسف مع الحياة، وعدم اكتراثه لأي إهانات تعرض لها، لافتاً إلى أنه رغم وفاة الأخير، لكنه ترك ذكرى طيبة في احتياج الحياة، لشخصيات مثل يوسف، «تعرف يعيش الدنيا دي باحترام، ويتأقلم معاها من غير ما يديها فرصه تكسره، مات لكن ذكراه مماتيتش».

تفاصيل مصرع أشهر بائع فريسكا في مصر

وكشفت معاينة مكان الحادث الذي شهد مصرع يوسف، أن السرعة الزائدة لسيارته كانت وراء وفاته، حيث تبين اختلال عجلة القيادة من يده وفشله في السيطرة عليها أثناء سيره علي طريق العلمين، إذ كان متوجها لبيع الفريسكا بمنطقة الساحل الشمالي، لكن سيارته اصطدمت بأخرى ليلقى حتفه.