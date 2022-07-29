حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أنثى برج الدلو فتاة جميلة هادئة طيبة القلب، يوجد بداخلها روح طفولية بريئة فتجدها بسيطة في تعاملاتها المختلفة، وهي طيبة القلب فلا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، وتحب أن يعاملها الآخرين بمثل ما تعاملهم به من حب وعفوية دون حسابات وتعقيدات.

صفات أنثى برج الدلو

طيبة قلب أنثى برج الدلو وعقوبتها يجعلها تتعرض للعديد من المشاكل ويصيبها بالإحباط وخيبات الأمل ورغم ذلك فهي لا تستطيع أن تغير من نفسها وتجد أن صفاتها ميزة تحب نفسها بها، وهي أنثى تميل إلى الأجواء الهادئة والأشخاص الهادئين في التعامل، وتبتعد عن الصخب والضجيج، كما وتنظر لمستقبلها نظرة تفاؤلية.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

يتواجد القمر الجديد في مواجهة برجك اليوم مما يولد لديك رغبة في التمرد على كل ما يكبل حركتك ومشاعرك وأحلامك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تتواجد الشمس وعطارد بمواجهة برجك وهذا ما يتطلب منك الانتباه لحقوقك والعمل على حماية نفسك وحياتك جيدا، وفق ما قالته عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ« الوطن»، مشددة على ضرورة الحذر وأن يكون الشخص لبقا في التعامل وعند الرد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.