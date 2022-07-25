حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 25-7-2022 مهنيا وعاطفيا

الانتباة للحقوق أبرز النصائح التي كشفت عنها خبيرة الفلك عبير فؤاد بشأن توقعاتها وحظك اليوم لكافة مواليد الأبراج على الصعيدين العاطفي والمهني، إذ يتابع الكثيرون الفلك بشكل يومي، فالبعض لا يمكن أن يبدأ يومه بدون معرفة الطالع وتأثير تحرك الكواكب والفلك على حياته اليومية.

واليوم الاثنين 25 يوليو 2022، يقدم موقع «الوطن» لمواليد الأبراج السماوية الـ12 حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 25-7-2022 على الصعيد المهني

اجتماعيا القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم برج الحمل 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

حظك اليوم برج الثور 25-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك، ومن المهم أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

حظك اليوم برج الثور 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد معاكسان وعليك أن تعتني بأقوالك مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-7-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع زحل يمنحك اليوم نشاطا ونضجا، وقد تحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالثقة في النفس ويمنحك تألقا وقدرة على صنع حياتك.

حظك اليوم برج السرطان 25-7-2022 على الصعيد المهني

تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تعلن خططك ولا تُظهر استنتاجاتك واهتم بصحتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم برج الأسد 25-7-2022 على الصعيد المهني

تنجح اليوم إذا رتبت أفكارك وتصبح أقوى، فقط مواجهة زحل قد تجعلك مشتتا قليلا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي مع الأحباب والأصدقاء أوقاتا عذبة.

حظك اليوم برج العذراء 25-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنّب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج العذراء 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشحونة وعليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

حظك اليوم برج الميزان 25-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.

حظك اليوم برج العقرب 25-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن مولود برج العقرب يدفعك نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تنظم أفكارك وترى الصورة أوضح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة رائعة على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 25-7-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم برج القوس 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجدي 25-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحب يمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو 25-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يجعلك تستمتع اليوم بما تقوم به من نشاطات أو أعمال، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادرا على احتواء الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 25-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين، ومن المتدخلين في شئونك، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت 25-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.