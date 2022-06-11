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نصائح مجدي بدران لمواجهة الموجة الحارة: «أكل خفيف ومشروبات دافية»

كتب:

عثمان إبراهيم ومحمد عزالدين
02:01 م | السبت 11 يونيو 2022
الدكتور مجدي بدران

الدكتور مجدي بدران

قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للمواطنين لتجنب الطقس شديد الحرارة، قائلا إنه يجب الابتعاد عن المشروبات المثلجة وتناول الآيس كريم، فالمشروبات الدافئة ستجعل الشخص أفضل للتعامل مع الطقس الحار، متابعا: «جالي ضيوف امبارح قالولي عاوزين مياه ساقعة قولتلهم معنديش اشربوا مياه عادية فاستغربوا جدا».

كلوا مسلوق وقللوا الشطة والبهارات

وأضاف مجدي بدران، خلال اتصال هاتفي بتلفزيون «الوطن»، أنه يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على بروتين مرتفع، «كلوا أكل مسلوق خفيف من غير حاجات مقلية، قللوا من الشطة أو البهارات»، كما يجب تجنب الجلوس بجوار شخص يدخن لأن التدخين يحرم الشخص من فيتامين سي.

هذه الفئات يجب أن تتجنب الحرارة

وأوضح أنه يجب اختيار أبرد مكان موجود في المنزل للنوم به، والتأكد من التهوية الجيدة، متابعا «يا ريت الأطفال اللي أقل من 5 سنوات ميخرجوش النهار ده والمسنين واللي عندهم حمة وحساسية وإسهال وجفاف وأمراض القلب والأمراض العقلية والدورة الدموية، والناس اللي عندها مشكلات مع حروق الشمس، ومن يتناول بعض الأدوية مثل الملينات ومحفزات الغدة الدركية وبعض أدوية الصداع النصفي ومضادات الاكتئاب».

 

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بقلم عثمان إبراهيم ومحمد عزالدين