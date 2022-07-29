«الهيئة العربية للتصنيع»: أنتجنا عربة قطار تحمل 75 طنا من الغلة

قال الفريق عبد المنعم تراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك رؤية جادة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء صوامح الزجاج في مختلف المحافظات المصرية من أجل تحقيق الكفاية من المحاصيل الزراعية، وتوفير أسطول نقل بري لنقل المحاصيل إلى أماكن التخزين، مبينا أنه تم الانتهاء من بناء جرارات وعربات السكة الحديد، مشيرًا إلى أن مشروع توفير عربات بضائع لنقل الغلال أمر اتعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط عروض من شركات كثيرة، ولكن الرئيس أصدر قرار بأن المنفذ يكون مصنع تابع للهيئة العربية للتصنيع.

اهتمام مصر بتصنيع عربات القطار

وأضاف «تراس» خلال مداخلة هاتفية في في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي أن العربة الواحدة تحمل 75 طنًا من الغلة والمحاصيل الزراعية.

إنتاج عربات متطورة

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المراجعة تتم من خلال الشركة المصرية للسكك الحديد من أجل إنتاج عربات قطار متطور، قادرة على التعامل مع مختلف المواقف ومصممة على النقل والتفريغ من الموانئ، ويتم رفع العربات بطريقة معينة للتعبئة وللتفريغ، لافتًا إلى أن مصر أنتجت دفعة أولى 25 عربة من القطارات، وسيتم ستنفيذ باقي العربات الفترة المقبلة.