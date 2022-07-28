نتيحة الثانوية العامة 2022.. سجل اسمك ورقم جلوسك

بدأ العد التنازلي على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، التي من المقرر أن تعلن الأسبوع المقبل، طبقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط حالة من الترقب والقلق حول مؤشرات ونسب النجاح لهذا العام، متسائلين عن الموعد النهائي.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي انتهى من المرحلة الأولى في نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ جرى الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية، استعدادا لإعلانها الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قاربت على الانتهاء من إعداد قائمة بالطلاب الغشاشين الذين تقرر حجب نتائج الدور الأول ورسوبهم في مادة، أو كل المواد، لتورطهم في وقائع غش، إما بدافع تصوير ونشر الأسئلة على صفحات الغش بموقع التواصل الاجتماعي، أو الشغب داخل اللجنة أو غير ذلك.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

واستبعد المصدر تراجع الوزارة عن أي قرار يخص طالبا واحدا من الذين يتقرر إلغاء امتحاناتهم بسبب الغش، مهما كانت هناك تدخلات أو وساطات، مضيفا: «هذا أمر محسوم للوزارة، من ارتكب خطأ يتحمل نتيجة الخطأ الذي ارتكبه، لأنه لا يمكن مساواة المجتهد بمن حاول الغش أو المساعدة عليه سواء بالتصوير أو النشر، أو غير ذلك».

تقدم «الوطن» عبر موقعها خدمة لجميع طلاب الثانوية العامة، من خلال تخصيص رابط بشكل حصري للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وبمجرد إدخال البيانات الخاصة بالطالب الموجودة بالرابط، تصل إليك النتيجة فور ظهورها.