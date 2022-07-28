إصابة 3 بينهم طفل بتوقف القلب في حادث بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلان بإصابات خطيرة، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، مساء اليوم الخميس، تم نقلهم إلى المستشفى وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء هشام مروان، حكمدار المديرية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق السويس الصحراوي، ووجود إصابات غير مستقرة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير المرفق، بثلاث سيارت إسعاف نقلت كافة المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، وقالت مصادر طبية إن حالة المصابين غير مستقرة، وأن أحد الطفلين المصابين في حالة خطر للغاية، بعد إصابته بتوقف عضلة القلب.

أسماء المصابين

واسفر الحادث عن إصابة طفل يُدعى «عبدالحميد محمود عبدالحميد»، 4 سنوات، مقيم في قرية «أبو عطوة»، بتوقف في عضلة القلب والتنفس، وجرى عمل إنعاش قلبي رئوي لحين الوصول إلى المستشفى، كما أسفر الحادث عن إصابة «أشرف أحمد إبراهيم بغدادي»، 50 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات في الجسم، ونجله «كريم أشرف أحمد إبراهيم»، 3 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم والرأس.