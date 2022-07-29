مصروفات برنامج التكنولوجيا الحيوية بجامعة الملك سلمان: 48 ألف جنيه

كشفت جامعة الملك سلمان الأهلية، عن تفاصيل برنامج التكنولوجيا الحيوية، موضحة أن المصروفات الدراسية السنوية للبرنامج 48 ألف جنيه وعدد المقررات الدراسية 52 مقررًا، ومدة الدراسة 8 فصول، وعدد الساعات المعتمدة 132 ساعة معتمدة، مؤكدة أن التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هي استخدام التقنيات المختبرية لدراسة وتعديل الأحماض النووية والبروتينات لتطبيقاتها في مجالات تشمل صحة الإنسان والحيوان والزراعة والبيئة.

مميزات برنامج التكنولوجيا الحيوية

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه تتشارك التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مع المجالات العلمية الأخرى مثل البيولوجيا الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية وعلم المناعة وعلم الوراثة والبيولوجيا الخلوية ويمكن تطبيق أدوات التكنولوجيا الحيوية الجزيئية في تطوير وتحسين الأدوية واللقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية التي من شأنها تحسين صحة الإنسان والحيوان بجانب تطبيقها في الزراعة النباتية والحيوانية والزراعة المائية وتصنيع الكيماويات والمنسوجات والغابات ومعالجة الأغذية.

وأكدت جامعة الملك سلمان الأهلية، أن مميزات برنامج التكنولوجيا الحيوية تتمثل في تغير الإنسان نفسه ليتلاءم بشكل أفضل مع العالم من حوله فهي ببساطة تعد تطبيق التقدم المحرز في العلوم البيولوجية لا سيما فيما يتعلق بعلم الوراثة وتطبيقاته، موضحة أن التكنولوجيا الحيوية ساعدت في تحسين جودة الأغذية وكمياتها ومعالجتها كما يمكن تطبيقها في التصنيع حيث يمكن التلاعب بالخلايا والبروتينات البسيطة لإنتاج مواد كيميائية إلا أن التكنولوجيا الحيوية هي الأكثر أهمية لآثارها الكبيرة في مجالي الصحة والطب.

سمات خريجي برنامج التكنولوجيا الحيوية

ونوهت إلى أن سمات خريجي البرنامج تتمثل في نقل وتطبيق المفاهيم الأساسية لإيجاد حلول في صناعة التكنولوجيا الحيوية والعمل بطرق تساهم في المعرفة البيئة التشريعية والتنظيمية والتجارية والعلمية والاجتماعية واستخدام التحليل النقدي ومهارات حل المشكلات لتقديم حلول مبتكرة ضمن مجموعة متنوعة من قطاعات صناعات التكنولوجيا الحيوية واستنتاج المعلومات والتواصل بشكل فعّال مع المجتمع العلمي وزملاء العمل والإدارات الحكومية والمستثمرين وعامة الجمهور والمجتمعات الثقافية.

كما تشمل سمات الخريجين، القدرة على إصدار الأحكام والمبادرة باقتراح استراتيجيات العمل وتحديد أولوياتها وذلك بالتشاور مع زملاء العمل لتسليم المشروعات في الوقت المناسب والعمل مع فريق متعدد التخصصات وتوحيد آراء الجميع من أصحاب المصلحة بما في ذلك مجموعات السكان المحليين والوعي الذاتي والمشورة لفهم أدوارهم داخل المجموعة الواحدة وكيفية المساهمة بشكل أفضل وتقدير الوعي الذاتي لقيمهم وإظهار الاحترام لقيم الأخرين والقدرة على رؤية المعضلة الأخلاقية من وجهات نظر مختلفة وإعلام المجتمع بالتطورات الوشيكة والمشاركة في نقاش بناء.