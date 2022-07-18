جامعة الملك سلمان تحدد مصروفات برنامج الصيدلة وتفاصيل الدراسة

حددت جامعة الملك سلمان الأهلية، التفاصيل الخاصة ببرنامج «فارم دي» للصيدلة الإكلينيكية، موضحة أن عدد المقررات الدراسية 74 مقرراً و5 دورات ومدة الدراسة 12 فصلا دراسيا، ولغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية والأماكن المتاحة 100 مقعد وعدد الساعات المعتمدة 221 ساعة معتمدة والمجال الدراسي هو علوم الصيدلة.

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المصروفات الدراسية للبرنامج 85 ألف جنيه، موضحة أن برنامج الدكتور الصيدلي يعد شهادة مهنية في علوم الصيدلة تهدف إلى تطبيق أحدث الأساليب العلمية المعتمدة في هذا المجال والتي تعتبر الحد الأدنى من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة بمصر وهو يشمل 6 سنوات دراسية 5 سنوات لدراسة الصيدلة والتجارب السريرية تليها سنة واحدة للتدريب على التجارب السريرية.

البرنامج يمنح الطالب درجة فخرية

وأكدت أنه يمنح الطالب درجة فخرية إذا كان معدله التراكمي النهائي لا يقل عن 3.00 بشرط ألا يقل معدله التراكمي عن 3.00 في أي فصل دراسي خلال الدراسة كما يجب ألا يكون قد رسب في أي مقرر آخر أثناء دراسته، لافتة إلى أن خريجي برنامج الصيدلة يتميزون بخلفية علمية قوية في مجالات العلوم الأساسية والصيدلانية والصيدلة السريرية ولديهم القدرة على إجراء التجارب والحسابات الصيدلانية اللازمة وإعداد الوصفات الصيدلانية.

سمات خريجي برنامج الصيدلة

ونوهت جامعة الملك سلمان، إلى أن البرنامج يعد خريجا قادرا على إنشاء وإدارة مشاريع الصيدلة خاصة التي تشمل صيدلية خاصة أو مخزن أدوية أو إنشاء مصانع أدوية بمواصفات دولية ولدى خريجي البرنامج القدرة على تحليل المواد الخام والإشراف على مراقبة الجودة في المعامل العامة والخاصة ولديهم خبرة واسعة في المجالات العلمية والعملية والبحثية مما يمكنهم من العمل في الصناعات الدوائية في مختلف الشركات والمصانع والمعامل لصنع الأدوية والكشف عتها وتحليلها.

أيضاً من سمات خريجي البرنامج أنه لديهم المعرفة العلمية والخبرة العلمية الكافية في جميع التخصصات الصيدلانية ومجالاتها التي تمكنهم من إكمال حياتهم المهنية التعليمية في أي تخصص عالٍ يرغبون به في الجامعات الدولية المرموقة ولديهم القدرة على تقديم الرعاية الطبية للمرضى والتي تشمل الاختيار والإرشاد المناسب للدواء والجرعات المناسبة للمريض وفقا لحالته الصحية ولديهم القدرة على فهم وصرف الوصفات الطبية الموصوفة للمريض وشرح المعلومات الطبية المتعلقة بها من جرعات طبية وتفاعلات دوائية وكذلك الآثار الجانبية.

مجالات عمل خريجي البرنامج

وأشارت الجامعة إلى أن مجالات العمل تتمثل في صيدليات المستشفيات والصيدليات العامة والإدارات الطبية والوحدات الصحية والمصانع وشركات الأدوية والدعاية والتسويق الدوائي والبحث العلمي والتدريس في مجال الصيدلة والإدارات لمركزية والفرعية لشؤون الصيدلة والمنظمات التنظيمية للصيدلة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الطب الوقائي والدعم الطبي.