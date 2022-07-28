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الخارجية: نتابع قضية تعرض مواطن لإطلاق نار في القصيم باهتمام بالغ

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محمد حسن عامر
11:55 م | الخميس 28 يوليو 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية، متابعتها باهتمام بالغ تطورات قضية تعرض الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد رزق، لإطلاق نار واعتداء بسكين بمنطقة القصيم، من خلال القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض.

وتتابع القنصلية، على مدار الساعة، هذا الأمر وتجري اتصالات مستمرة في هذا الشأن، فضلًا عن زيارة المواطن المصري المصاب؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

القنصلية المصرية تتابع تطورات القضية

وذكرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أنّ القنصل العام طارق المليجي يتابع تطورات القضية باستمرار مع المسؤولين في وزارتيّ الخارجية والداخلية بالمملكة العربية السعودية، وإمارة منطقة القصيم، والذين يبذلون جهودًا مقدرة في التعامل مع تلك القضية.

وتستمر وزارة الخارجية مُمثلة في قطاعها القنصلي ومن خلال قنصليتنا في الرياض، في متابعتها لتلك القضية، متمنية سرعة الشفاء للمواطن المصري.

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