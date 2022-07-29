رامي جمال يروج لأغنية الجديدة «بقيت أخاف»: «للي بيحبوا الدراما»

روج الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة «بقيت أخاف».

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للاغنيه وعلق عليها قائلًا: «اللي بيحبو الأغاني الدراما، افتكروا إن انتو اللي سخنتوني»، لافتًأ إلى أن الأغنية من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان غريب توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

وأضاف: «ربنا معاكوا بقي البوسترات من تصوير شادي قاسم وستايلست ناريمان، شعر صدام، وإشراف عام على الألبوم مدير شركه نجوم ريكورد ياسر خليل».

رامي جمال يروج لالبومه الجديد

وروج رامى جمال، لألبومه الجديد عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلًا: «شكرًا لشركتنا وشكرًا لكل المبدعين، وكل فرد شارك في الألبوم ده، وفي كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا، جاهزين ولا إيه».

يذكر أن رامي جمال شارك مؤخرًا مع إليسا في تلحين أغنية من أول دقيقة التي قدمتها الفنانة اللبنانية بطريقة الدويتو مع سعد لمجرد وحققت نجاحًا كبيرًا وملايين المشاهدات عاليوتيوب كما تصدرت التريند العالمي لعده أشهر.