تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد قبل طرحه.. يضم 10 أغاني

أعلن رامي جمال أسماء أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، إذ ضم الألبوم 10 أغاني.

أسماء الأغاني كالأتي:

«يستاهل بوستين» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، «أنا دلعت» كلمات أحمد المالكي وألحان مدين، «خلينا قاعدين» كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد العدل، «فيه جمال كدا» كلمات محمد عاطف ألحان رامي جمال، «مسيري أنساك» كلمات محمد عاطف ألحان أحمد العدل، «أدبتنا الدنيا» كلمات إبراهيم جاد ألحان محمد أنيس، «شوفت الحقيقة» كلمات أحمد المالكي ألحان رامي جمال، «موقف صعب» كلمات محمد أبو نعمة ألحان رامي جمال، ولم يتم تحديد اسم أغنيتين أحدهما من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب والأخرى كلمات عمرو المصري وألحان محمود أنور.

أول أغاني ألبومه الجديد

وكان رامي جمال أعلن عن أول أغاني ألبومه الجديد «وهي يستاهل بوستين» وكتب عبر حساباته على السوشيال ميديا: «جاهزين ولا إيه فيه مجهود من شركتنا ومن كل المبدعين المشاركين في الألبوم ده يا رب يعجبكم شكرًا لشركتنا الغالية شكرًا لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده، وعد والله بألبوم مختلف.. جاهزين ولا، اسمعوا بقى وإن شاء الله تتبسطوا».

ومن المقرر أنَّ يبدأ رامي جمال حفلاته الصيفية لعام 2022 من بورتو مارينا يوم 5 أغسطس المقبل.