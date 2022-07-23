رامي جمال يشعل أجواء الصيف بـ«يستاهل بوستين»

شوَّق الفنان رامي جمال جمهوره بعد أن أعلن مع شركته «نجوم ريكوردز» عن طرح أجدد أغنياتهما سويًا التي ستحمل عنوان «يستاهل بوستين» خلال الساعات المقبلة لكي تكون أولى أغنياته الصيفية لعام 2022.

رامي جمال: شكرًا لكل المبدعين

نشر جمال، في بداية الأمر، منشورًا عبر صفحته الشخصية قال فيه: «جاهزين ولا إيه فيه مجهود من شركتنا ومن كل المبدعين المشاركين في الألبوم ده يا رب يعجبكم».

ثم نشر منشورًا ثانيًا جاء فيه: «شكرًا لشركتنا الغالية شكرًا لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده وعد والله بألبوم مختلف.. جاهزين ولا.. اسمعوا بقى وإن شاء الله تتبسطوا».

5 أغسطس رامي جمال مع جمهوره في الساحل

رامي جمال كان قد أعلن عن أولى حفلاته الصيفية لعام 2022، التي من المقرر إقامتها بالساحل الشمالي، بالتحديد في بورتو مارينا، وذلك من أجل الاستعداد لإطلاق أغنيات ألبومه الجديد.

وروَّج رامي جمال للحفل من خلال نشر البوستر الخاص به عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه: «ميعادنا يوم 5 أغسطس في أولى حفلاتي بالساحل الشمالي في بورتو مارينا».

يذكر أن رامي جمال شارك مؤخرًا مع إليسا في تلحين أغنية من أول دقيقة التي قدمتها الفنانة اللبنانية بطريقة الدويتو مع سعد لمجرد وحققت نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر أن رامي جمال كان قد طرح أغنيات ألبومه السابق بشكل متتالٍ، وحققت عددًا كبيرًا من أغنياته نجاحا كبيرا وقت طرحها.