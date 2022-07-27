تفاصيل ألبوم رامي جمال «يستاهل بوستين».. 12 أغنية و20 فنانا

بدأ الفنان رامي جمال، طرح أغنيات ألبومه الجديد «يستاهل بوستين»، الذي يعود به إلى الساحة الغنائية، حيث طرح أولى أغنياته بالتزامن مع عيد ميلاده.

وترصد السطور التالية معلومات عن ألبوم رامي جمال الجديد، كما يلي:

معلومات عن ألبوم رامي جمال الجديد

- «يستاهل بوستين» هي الأغنية الرئيسية لـ الألبوم، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما.

- إنتاج شركة نجوم ريكودز في تعاون جديد بين الشركة ورامي جمال.

- يضم الألبوم الجديد 12 أغنية ويطرح بشكل متتابع خلال شهري يوليو وأغسطس.

- ومن أسماء الأغنيات «بقيت أخاف، خلينا قاعدين، موقف صعب، قمر ومنور، أنا دلعت، مسيرى أنساك، أدبتنا الدنيا، شفت الحقيقة، سيبنا بعض، كلميني شوية عني، وفي جمال كده».

- تعاون رامي جمال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبدالنبي، محمد أبونعمة، عمرو المصري، أحمد المالكي، محمد عاطف، وإبراهيم جاد.

- يتعاون من الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس، أما الموزعين أحمد إبراهيم، توما، إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبدالسلام، كما قدم رامي جمال عددا من الأغنيات من ألحانه.

رامي جمال: شكرا لكل واحد ساهم في الألبوم

وكان رامى جمال، روّج لألبومه الجديد، قائلًا: «شكرا لشركتنا وشكرا لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده، وفي كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا، جاهزين ولا إيه».