مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، أصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين «توك توك» وجرار زراعي طريق سقران الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين «توك توك» وجرار زراعي بطريق سقران بذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الدفع بسيارات الإسعاف

وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " إلهام عبدالوهاب محمود 40 سنة مقيمة الوفائية مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، يوسف محمد محمد الربيعي 5 سنوات مصابة بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وجري نقلهم إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

مصرع شاب في الحادث

ولقى عبدالحميد احمد عبدالحميد 36 عامًا مصرعه وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.