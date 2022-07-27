إصابة ربة منزل وطفلة في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

أصيبت ربة منزل وطفلة، بسحجات وكدمات في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق الأزهري في مدينة بني سويف، اليوم الأربعاء، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث تصادم سيارة بدراجة نارية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة بدراجة نارية بطريق الأزهري بمدينة بني سويف، وجرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية عن اصطدام سيارة بدراجة نارية بطريق الأزهري في مدينة بني سويف نتج عن الحادث إصابة إثنين وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

نقل ربة منزل وطفلة لمستشفى بني سويف العام

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من هناء رفعت رمزي، 30 سنة، ويمنى مالك وليم، 3 سنوات، وبهما كدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم، وجرى تقديم كافة الإسعافات الأولية، وتحرير محضرًا بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.