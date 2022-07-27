مصرع طالب بطب الأسنان وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

لقي طالب في الفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية مصرعه، وأصيب زميله في حادث تصادم مروع على طريق «المنصورة – جمصة» بالقرب من كوبري عمار دائرة مركز بلقاس حال عودتهما من الجامعة في مدينة جمصة، وشيع أهالي ميت جراح مركز المنصورة، الطالب في جنازة مهيبة وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته وزملاء الدراسة الذين حضروا جنازته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، ببلاغ إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «المنصورة – جمصة» بالقرب من كوبري عمار.

انتقل مأمور بلقاس وضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة الطالب محمد السيد فضل السيد داود، 22 عامًا، طالب في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في الفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان، ومقيم بشارع الفاروق بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وأصيب في الحادث مرافقه أحمد العايدي مقيم بالمنصورة.

نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي وتسلمت أسرته جثمانه، فيما ظل المصاب بنفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد شهود العيان أن الحادث وقع بالقرب من كوبري عمار دائرة مركز بلقاس خلال عودة المتوفى من الجامعة وهو ما تسبب في تحطم السيارة، وانتقلت الأجهزة المعنية لفتح الطريق.