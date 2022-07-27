مصرع شابين في حادث تصادم بسوهاج.. «ولاد عم»

لقى شابان، يقيمان بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، مصرعهما دهسا، إثر حادث تصادم بين سيارة «ملاكي ودراجة نارية»، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي.

إخطار مدير الأمن بالحادث

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يفيد بمصرع شابين في حادث تصادم بين سيارة «ميكروباص ودراجة نارية».

وبالفحص تبين مصرع «محمود كمال أحمد محمود»، من قرية خارفة بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، و«كمال حمادة أحمد محمود»، أبناء عمومة، ويقيم أيضا بدائرة مركز جرجا، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي.

الدراجة التي كانت في الحادث

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.