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مايان السيد تكشف عن أعمالها الفنية القادمة: فيلمان أحدهما يعرض قريبا

كتب:

أحمد حامد دياب
03:07 ص | الجمعة 29 يوليو 2022
مايان السيد

مايان السيد

كشفت الفنانة مايان السيد عن أعمالها الفنية القادمة مشيرة إلى أنها تشارك في بطولة فيلم ومتحمسة له للغاية ينتمى لفئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، لافتة إلى أن المنتج طلب منها عدم الحديث عن تفاصيل الفيلم الجديد.

فيلم جديد سيعرض قريبا

وأوضحت السيد خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها شاركت في فيلم آخر اسمه «بدا سعيد في يوم ما» كتبه محمد صادق مؤلف فيلم «هيبتا»، لافتة إلى أن هذا الفيلم رواية وتحول إلى فيلم وأخرجه المخرج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي وتقدم فيه دور غاية الصعوبة، ويشارك في بطولته هشام ماجد وأحمد صلاح السعدني وخالد أنور وهنا الزاهد ومي عمر وسيتم عرضه قريبًا.

وتحدثت مايان السيد عن دورها في هذا الفيلم لافتة أنها تقدم شخصية فتاة تعاني من مرض في الأعصاب، يجعلها تكرر الكلام، مؤكدة صعوبة هذا الدور بالنسبة لها، مضيفة: «لما الناس تتفرج عليه هيفهموا الموضوع كويس».

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