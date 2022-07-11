الجمهور يتغزل في «مايان السيد» خلال عطلتها الصيفية: عروس البحر

تصدّرت الفنانة الشابة «مايان السيد»، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت وسط البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية وإجازة عيد الأضحى المُبارك.

وتغزل الجمهور، في مايان السيد، بعد الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت وسط البحر، مُعلقة عليها بقولها: «حرية».

الجمهور لـ مايان السيد: «يا روحي جميلة أوي.. بحبك»

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور، مع تلك الصور، التي تستعرض فيها مايان السيد، رشاقتها، حيث قال أحد المتابعين: «ملكة جمال مصر.. قمر أوي»، فيما قال آخر: «يا روحي جميلة أوي.. بحبك».

ووصف أحد المتابعين، مايان السيد، بقوله: «شبه عروس البحر.. مفيش حد في جمالك»، فيما قال آخر «إيه الجمال ده.. بحبك يا ميونة».

وكانت مايان السيد، أثارت حالة جدل واسعة، بعدما أبدت استياءها الشديد من تعرضها للتحرش اللفظي، بسبب الصور التي تظهر فيها، وهي ترفع ذراعيها، حيث فاجأت جمهورها برسالة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «أنا حرة ارفع دراعي أنزل دراعي، مليش دعوة بتفكيركوا الجنسي ربنا يشفي»، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور ما بين الانتقاد والتأييد.

وكشفت مايان، تعرضها للتحرش علي يد زميل لها في أحد أعمالها الفنية ولكنها لم تفصح عن اسمه، لافتة إلى أن وقتها لم تكن مدركة لمعني كلمة «تحرش»، مبدية ندمها على عدم اتخاذ أي إجراء وقتها.