مستشار «الصحة العالمية»: مصر تحولت للمنطقة الآمنة في إصابات «فيروس سي»

أكد الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، أن نجاح مصر في القضاء على الفيروسات الكبدية يحكون عنه في الخارج، لافتًا أن مجلة لانست الطبية العالمية نشرت على غلافها صورة للطبيب المصري على شكل الفرعون حورس وهو يرتدي بالطو أبيض ويلبس السماعة، مشيرًا إلى أنهم اعتبروا الطبيب المصري ينتشل الكبد، ويوصله لمرحلة النقاهة في حين أن باقي العالم ينظر له ولا يستطيع أن يفعل مثله، وأن الأطباء المصريين هم الذين استطاعوا فعل ذلك.

مجلة عالمية تبرز الإنجاز المصري

وأوضح «عصمت» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مجلة لانست نشرت أيضًا في أحد أعدادها خريطة العالم لفيروس سي عام 2015 حيث ظهرت مصر باللون الأحمر، إذ كانت نسبة الإصابة أكثر من 5% وخريطة العالم لمرضى فيروس سي عام 2020 أصبحت باللون الأخضر نظرًا لأن نسبة الإصابات لمرضى الفيروسات الكبدية أقل من 1%.

مصر تحولت للمنطقة الآمنة

وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية أنه خلال 5 سنوات تغير وضع مرضى فيروس سي على خريطة العالم، وتصبح مصر من المرحلة الخطرة إلى المرحلة الآمنة إنجاز كبير يحسب للمصريين جميعًا، وللإدارة السياسية، والعاملين في المجال الطبي وليس فقط الأطباء ويحسب للإعلام والإدارة المحلية والمحافظين، لافتًا أن المجهود الذي تم في 7 شهور لفحص 60 مليون مواطن لم يحدث في أي مكان على وجه الأرض، مؤكدًا أن الفرق الطبية كانت تفحص في بعض الأيام 500 ألف شخص لاكتشاف الحالات التي لا تعرف باصابتها بفيروسات الكبد.