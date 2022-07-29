لطلاب الثانوية.. طريقة استخراج القيد العائلي للتقديم في كلية الشرطة

مع انتهاء مارثون امتحانات الثانوية العامة وقرب إعلان النتيجة، يتوجه الكثير من الطلاب نحو التقديم في كلية الشرطة، ويكثر البحث عن كيفية استخراج القيد العائلي المطلوب تقديمه مع اسثمارة التقديم للأكاديمية، وأتاحت وزارة الداخلية، الكثير من الخدمات الإلكترونية وغير الإلكترونية المقدمة مباشرة للمواطنين داخل الإدارات الخدمية.

وتستعرض «الوطن»، كيفية استخراج القيد عائلي، وذلك للمساهمة في مساعدة طلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم إلى كلية الشرطة، وفق الإجراءات القانونية المحددة من قبل مصلحة الأحوال المدنية والتي تنقسم إلى قسمين أولًا استخراج القيد العائلي إلكترونيًا والآخر من خلال الخدمات المباشرة من السجل المدني.

شروط استخراج القيد العائلي إلكترونيًا

1- الدخول موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

2 - تسجيل البيانات المطلوبة.

3 - اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة وقيمتها 75 جنيها.

4 - الضغط بالموافقة علي كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.

ويتم استخراج شهادة قيد عائلي بشروط وهي:

- أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

- يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة لهما.

- يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

- كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.

- أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

تكلفة استخراج القيد العائلي

- عند استخراج قيد عائلي لأول مرة لا بد من التوجه إلى السجل المدني وتكلفته 30 جنيها مصريا

- عند استخراج قيد عائلي لثاني مرة من السجل المدني فتكون التكلفة 30 جنيها مصريا أيضًا.

- عند استخراج قيد عائلي إللكترونيًا عن طريق موقع وزارة الداخلية فإن سعر خدمة التوصيل عن طريق خدمة البريد المصري يتراوح بين 36 لـ25 جنيها مصريا ويكون الدفع أونلاين عن طريق خدمة فوري أو بالبطاقات الائتمانية.