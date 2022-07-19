من بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج قيد عائلي 2022

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية في عدد من المجالات ومنها استخراج قيد عائلي، حيث يعمل الموقع كحلقة ربط بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية، والخدمات وتوصلها للمواطن في المكان المناسب له.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، خطوات استخراج قيد عائلي من بوابة مصر الرقمية، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية.

استخراج قيد عائلي من بوابة مصر الرقمية

ويعتبر استخراج قيد عائلي من خدمات الأحوال المدنية التي لا يمكن استخراجها من بوابة مصر الرقمية مباشرة، ولكن تحولك البوابة إلى موقع قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية لاستخراجها.

وتأتي خطوات استخراج قيد عائلي من بوابة مصر الرقمية، في خطوات بسيطة هي كالآتي:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية، وتسجيل الدخول.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية.

- اختيار طلب الحصول على صورة قيد عائلي مميكن، ويمكن الدخول بشكل مباشر على الصفحة من هنـا.

- سيطلب منك الضغط على أيقونة «اذهب إلى موقع موفر الخدمة» الذي سيحولك إلى موقع قطاع الأحوال المدنية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات استخراج قيد عائلي مميكن إلكترونيًا

بعد الدخول على موقع قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل الدخول كمستخدم.

- يتم اختيار خدمات السجل المدني، واختار إصدار قيد عائلي مميكن، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- سيطلب منك تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».

- إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.

- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

- تحديد نظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.

- أخيرًا تحديد مكان استلام القيد العائلي.