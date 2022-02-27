خطوات استخراج قيد عائلي مميكن للراغبين في حجز وحدات الإسكان المتوسط

زادت عمليات المشاهدة خلال الفترة الماضية، عن خطوات استخراج قيد عائلي مميكن، إذ أنه من المستندات المطلوبة للتسجيل في موقع صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لحجز وحدات الإسكان المتوسط، الذي بدأ 15 فبراير الجاري، ويستمر حتى 8 مارس المقبل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن خدماته التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات استخراج قيد عائلي مميكن، للتقديم في وحدات الإسكان المتوسط، في السطور التالية:

خطوات استخراج قيد عائلي مميكن

يمكن استخراج قيد عائلي مميكن إلكترونيًا، عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية، واختيار خدمات السجل المدني، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

سيتطلب الأمر، تسجيل مستخدم جديد، خاصة إذا لم تكن سجلت من قبل، من خلال الضغط على إنشاء حساب جديد.

سيطلب منك إدخال البيانات الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وسيجرِ إرسال كود على الرقم المسجل، يجب إدخاله لإتمام التسجيل.

بعد التسجيل ادخل إلى الخدمات الإلكترونية، واختار إصدار قيد عائلي مميكن.

تحديد صلة قرابة لمقدم الطلب، ويجب أن يكون من الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

يجب أن يجرِ إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.

الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

يجرِ تحديد نظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.

بعدها يجرِ تحديد مكان استلام القيد العائلي.

المستندات المطلوبة لحجز وحدات الإسكان المتوسط

وبحسب موقع صندوق الإسكان، فقد جرى وضع عدد من المستندات التي يجب توفرها، حتى تتمكن من التقديم، وهي كالاتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- بيان بمفردات المرتب بصافي الدخل، أو شهادة من محاسب قانوني معتمد لأصحاب المهن الحرة.

- فاتورة استهلاك «غاز أو كهرباء أو مياه»

- بيان قيد عائلي مميكن.

- الاقرار والموافقة عليه موجود في كراسة الشروط

- ايصال دفع مبلغ جدية الحجز.

- صورة اثبات الطلاق، أو الزواج، الوفاة للأرامل.