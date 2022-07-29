القوى العاملة: تعيين 6957 شابًا منهم 138 «قادرون باختلاف» في 6 محافظات

شهدت وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2022، حيث سلم وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية 4654 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة، وماكينات خياطة ومعدات لأوائل خريجي التدريب المهني بالشرقية، فضلا عن تعيين 6957 شاباً منهم 138 قادرون باختلاف في 6 محافظات، وتحصيل 14 مليون جنيه مستحقات مصريين بالسعودية.

واستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في إطار جولاته على مستوى محافظات الجمهورية، لتسليم وثائق التأمين ضد الحوادث تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بداية العام الجاري، ليصبح إجمالي ما تم تسليمه خلال 6 أشهر الحالي 4654 وثيقة.

4 آلاف و654 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة

وسلم وزير القوى العاملة، ومحافظ الشرقية، 4 آلاف و654 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، كما سلم 100 عقد عمل لـ «قادرون باختلاف»، في الشركات العاملة بالقطاع الخاص.

كما سلم الوزير والمحافظ، 5 ماكينات خياطة، ومعدات لأوائل خريجات وخريجي التدريب المهني بمركزي النحال والصيادين التابعين لمديرية القوى العاملة بالشرقية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة «مهنتك مستقبلك».

كما شارك وزير القوى العاملة في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وأكد الوزير حرصه على حضور المجلس باعتباره المجلس الأخير برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة قبل بلوغه سن التقاعد، مؤكدا أنه من الشخصيات القليلة التي تترك بصمة قوية في قلوب وذاكرة كل من يقابله، وهو من العلامات البارزة في محافظة الشرقية وظهر جلياً التقدم والتطور الذي حدث تحت رئاسته في الجامعة.

وحذرت وزارة القوى العاملة من النصب باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة، ونفت الوزارة قيامها بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي، وإرسال رسائل نصية تتضمن رابط لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف منحة 500 جنيه لتلك الفئة حتى نهاية العام الجاري 2022، بهدف استقصاء بيانات المواطنين والنصب عليهم.

تخرج 140 متدرباً من مركز أركان للإبداع الخدمي بالإسكندرية

وشاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية الجمعيات الأهلية في حفل تخرج 140 متدرباً من مركز أركان للإبداع الخدمي في مجالات التسويق الإلكتروني وبناء المواقع الإلكترونية، وقال ياسر سعيد مدير المديرية إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة المجتمعية والتعاون بين جميع فئات المجتمع وأهمية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب لزيادة المهارات في مجال التحول الرقمي.

وبدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة فعاليات الاختبارات النظرية والعملية للراغبين في التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، وذلك لتدريب 10 متدربات.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 6957 شاباً منهم 138 قادرون باختلاف في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والإسكندرية، بلغت 567 ألفاً و985 جنيهًا، والتفتيش على 2228 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 4487 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4487 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين توفوا بالرياض، وبلغت 626 ألفاً و28 ريالا سعوديًا، أي ما يعادل 3 ملايين و130 ألفاً و140 جنيها مصريا تقريبا.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 2 مليون و96 ألفاً و319 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 10 ملايين و544 ألفاً و484 جنيها مصريا تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الستة المتوفين، ومستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

كما كشف وزير القوي القوى العاملة، عن التفاصيل الكاملة حول إصابة طبيب مصري بثلاثة أعيرة نارية بمنطقة القصيم، وتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة واستخراج الطلقات النارية وإلقاء القبض على الجاني، ويتابع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض حالة الطبيب مع أسرته المتواجدة حالياً معه بالسعودية لحين خروجه سالما من المستشفى والحصول على كافة حقوقه.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إن وزير القوى العاملة، وجه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع الطبيب المصري المعتدى عليه بمنطقة القصيم، وإبلاغه تمنياته بالشفاء العاجل.

واخيراً، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في حل شكوى المواطن محمود أبو الفتوح على مصطفى ضد البنك العربي الوطني، يحصل على مستحقاته البالغة 11 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 54 ألف جنيه مصري تقريبًا.