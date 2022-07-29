الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس الفلسطينية.

اقتحام قرية كفر قليل

ووفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية، أن قوة من قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل، وعبثت بمحتوياته وحطمتها، واعتقلت الشقيقين معتز وعماد نصار منصور.

وأفادت المصادر بأن قوة احتلالية اقتحمت بلدة تل جنوب نابلس، واعتقلت المواطن علاء حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

حملات اعتقالات يومية

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن يوميًا حملات اعتقال في الضفة الغربية المُحتلة، والتي يتم في إطارها اعتقال العديد من الفلسطينيين سواء كانوا أسرى مُحريين أو لم يسبق لهم الأسر بالسجون الإسرائيلية، وتستهدف تلك الحملات كل مناطق الضفة الغربية المُحتلة.