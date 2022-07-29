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محمود مسلم

تعيين 7 من ذوي القدرات الخاصة بأحد كبرى شركات الاتصالات في الإسكندرية

كتب:

ماهر هنداوي
09:51 ص | الجمعة 29 يوليو 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين 7 من ذوي القدرات الخاصة بأحد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات، وتم تسليمهم عقود العمل الخاصة بهم والتي تم مراجعتها بواسطة المختصين بالمديرية، حيث تم التأكد من مطابقتها لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالإضافة إلى القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وسلم مدير المديرية عقود العمل نائبا عن الوزير، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتشغيل ودمج ذوي القدرات ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا قوى فاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة، فضلا عن  توجيهات وزير القوى العاملة لمديري المديريات بالاهتمام بهذه الفئة والعمل على تشغيلهم بوظائف تتناسب وقدراتهم.

حضر حفل التسليم عماد حارس مدير مكتب تفتيش سيدي جابر، وأسامة تمام مدير إدارة خدمة المواطنين، بالإضافة إلى سعيد إبراهيم مدير الموارد البشرية بشركة الاتصالات.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.