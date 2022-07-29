«مياه الشرب»: الانتهاء من إنشاء خزاني تكديس في شرم الشيخ سبتمبر المقبل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على ضرورة توفير المياه لزوار مدينة شرم الشيخ المشاركين في قمة المناخ نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن المدينة يجري بها تنفيذ عدة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة تتعدى نصف مليار جنيه.

سد احتياجات شرم الشيخ من المياه

وأكد المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه قام خلال جولته التفقدية في المدينة، بزيارة عدة مشروعات تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مثل خزانات التكديس وبحيرات الأكسدة.

وقال إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس الإدارة، تنفذ عدة مشروعات قبل انعقاد المؤتمر لسد احتياجات المدينة من مياه الشرب، بالإضافة إلى زيادة طاقة محطات الصرف.

إنشاء 2 خزان لتكديس المياه

المهندسة حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع جنوب سيناء، قالت لـ«الوطن»، إن مشروع خزانات التكديس يتكون من عدد 2 خزان سعة الخزان الواحد 10000 م3، ليصبح إجمالي سعة الخزانات 80000 م3، بالإضافة إلى المباني الملحقة، وهي عبارة عن مخزن وورشة ومولد ومبنى محولات ومبنى الكلور وغرفة الطلمبات.

وقالت «عمر»، إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 230 مليون حنيه، وموعد تسليمه سبتمبر المقبل، وبذلك تكون مدينة شرم الشيخ مؤمنة مائيا.

وأوضحت أن المشروع يشمل الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالمشروع، وخط تغذية من مواسير قطر 450 مم بطول حوالي 17 كم واصل من خزانات التكديس إلى خزانات مياه شرم الشيخ الاستراتيجية، وذلك لخدمة المدينة.

توسعة محطات الصرف في شرم الشيخ

وأكدت المهندسة حنان عمر أن هناك مشروعات جاري تنفيذها خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن المحافظة، أبرزها مشروع توسعات محطة تحلية نبق بمدينة شرم الشيخ، ورفع طاقة المحطة من 6 آلاف إلى 12 ألف متر مكعب في اليوم، ومشروع المأخذ البحري لتغذية محطات التحلية بطاقة 35 متر مكعب في اليوم، إلى جانب مشروع توسعات محطة صرف شرم الشيخ ورفع طاقتها من 7.5 ألف إلى 15 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة معاجة الصرف الصحى بطور سيناء بطاقة 10 آلاف متر، ورافع مياه المعالجة وخط الطرد للغابة الشجرية بتكلفة 190 مليون جنيه وتخدم 20 مليون نسمة، ورافع وخزان مياة الجبيل بتكلفة 110 ملايين جنيه وتخدم 5 ملايين نسمة.