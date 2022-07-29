الخارجية الروسية: البيت الأبيض اخترع «ضريبة بوتين» وقرر إلغاء كلمة «ركود»

تناولت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في حديثها نفي البيت الأبيض حدوث «ركود» في الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أنه وصل إلى أنه قرر إلغاء هذه الكلمة.

إلغاء كلمة ركود

وكتبت المتحدث باسم الخارجية الروسية عبر «تليجرام» اليوم: «البيت الأبيض ينفي حدوث ركود في الولايات المتحدة.. إنهم يصرون بعناد على موقفهم، ويتجادلون مع صحفييهم، ويهزون رؤوسهم، ويغضبون، ويرفضون الإجابة على الأسئلة التوضيحية حول ما هو إذا ما يحدث ركود»، لافتة إلى أن الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة انتهى عندما توقفوا عن استخدام هذه الكلمة مثل كلمة «الذعر» في سياق الأزمة الاقتصادية، مستطرًدا «على ما يبدو، قرروا هذه المرة أيضا إلغاء كلمة ركود».

ضريبة بوتين

ولفتت زاخاروفا إلى أنه في الماضي كان خبراء البهلوانيات السياسية الأمريكيون يكفيهم الاستنجاد بعبارات طنانة مثل «انخفاض»، و«تباطؤ»، على حد وصفها.

وتابعت: «لكن الآن أصبح الوضع كارثيًا لدرجة أنه تم اختراع عبارات ضريبة بوتين وأسعار بوتين وما إلى ذلك»، مضيفة أنها متأكدة من أن موظفي العلاقات العامة الذين وظفهم البيت الأبيض يخترعون شيئا مثل «الركود الخارجي» أو«تدخل الكرملين المتسبب بالركود».