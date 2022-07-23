البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي يقدمان مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه وافق على 500 مليون يورو إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وبحسب شبكة سي إن إن يهدف هذان الإجراءان من تدابير المساعدة بموجب مرفق السلام الأوروبي «EPF» إلى زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لقدرات ومرونة القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن وحدة أراضي وسيادة البلاد، وحماية السكان المدنيين، وذلك وفقًا لجوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

إجمالي مساعدات 2.5 مليار يورو

ويصل المبلغ الإضافي البالغ 500 مليون يورو إلى إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 2.5 مليار يورو، وبحسب تقرير سي إن إن لا يزال الاتحاد الأوروبي مركزًا وثابتًا في دعمه لأوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال، وفقًا لجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

مساعدات أمريكية لأوكرانيا

وفي نفس السياق، أعلن البيت الأبيض عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، في أحدث تدفق مستمر لمليارات الدولارات من الذخائر الأمريكية للمساعدة في استمرار حرب البلاد ضد روسيا.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الحزمة الجديدة البالغة 270 مليون دولار ستشمل أنظمة الصواريخ متوسطة المدى والطائرات التكتيكية دون طيار، وأضاف كيربي إن الحزمة الأخيرة ترفع إجمالي المساعدة الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن إلى 8.2 مليار دولار، وتأتي مع اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من شهرها الخامس، وقال كيربي إن بايدن سيوافق على حزم مساعدات إضافية في الأسابيع والأشهر القادمة.

وبحسب شبكة سي إن إن فإن حزمة المساعدات الجديدة تشمل:

- أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة «هيمارس» مع ذخيرة إضافية - أربع مركبات مركز قيادة- 36 ألف طلقة عيار 105 ملم- 3 آلاف قطعة سلاح مضادة للدروع- قطع غيار ومعدات أخرى- ما يصل إلى 580 نظامًا جويًا تكتيكيًا دون طيار.