إصابة 10 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة في حادث قرب مدينة فايد بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بينهم 4 من أسرة واحدة، جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجتين ناريتين على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة مع دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية أمام مطار فايد، وانتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بخمس سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية إن الإصابات اختلفت ما بين كسور وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، واشتباه كسور في العمود الفقري، وجاري إجراء الطوارئ اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من تدليل محمود صابر، 6 سنوات، مقيمة بالقاهرة، وحنين محمود صابر، 3 سنوات، مقيمة بالقاهرة، ومحمود صابر محمود، 34 سنة، مقيم بالقاهرة، وأماني صابر محمود، 34 سنة، مقيمة بالقاهرة، وجميعهم من أسرة واحدة ونقلوا إلى مستشفى فايد.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من شادي مسعد غالي، مقيم بالقاهرة، 23 سنة، وربيعة سيد محمود، 28 سنة، مقيمة بمحافظة القاهرة، وأشرف السيد محمد، 14 سنة، مقيم أبو حماد بمحافظة الشرقية، وهديل عادل أحمد، 19 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، ويوسف ياسر عثمان، 19 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة.