«جوني ديب» يبيع مجموعته الفنية الأولى بـ 3.5 مليون دولار بعد عرضها بساعات

يواصل النجم الأمريكي «جوني ديب»، نجاحاته في ظل استمرار معركته القانونية مع زوجته السابقة «آمبر هيرد»، حيث استطاع «ديب»، تحقيق أكثر من 3.5 مليون دولار في غضون ساعات، من بيع المجموعة الأولى من لوحاته الفنية التي رسمها ومعروضة في «Castle Fine Art» بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك وفقا لما نشره موقع «BBC»، الإخباري.

ونجح جوني ديب في بيع 780 قطعة فنية بعد ساعات قليلة من إعلان طرحها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وحملت المجموعة الأولى للممثل الأمريكي اسم «Friends And Heroes»، لوحات لعدد من الشخصيات التي ألهمته بما في ذلك المغني «رولينج ستون وكيث ريتشاردز»، وممثلة هوليوود «إليزابيث تايلور، وآل باتشينو وبوب ديلان»

جوني ديب: استخدمت الفن للتعبير عن مشاعري.. ورسمت الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي

وكتب «ديب»، على حسابه: «لطالما استخدمت الفن للتعبير عن مشاعري، لوحاتي تحيط بحياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي، لا ينبغي لأحد أن يحد من نفسه.. استخدمت الفن للتفكير في الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين أحبهم».

وتم بيع جميع اللوحات البالغ عددها 780 لوحة في غضون ساعات، أمس الخميس، وبلغ سعر البيع 5000 دولار، أما المجموعة الكاملة من أربع صور بيعت مقابل بـ 18000 دولار.

وفي بيان صحفي، وصف المعرض لوحات الممثل الأمريكي بعبارة «عند يتقاطع فن البوب وفن الشارع» و«فن البوب مع الشعور»، وكان المعرض يجري منذ فترة طويلة محادثات مع «ديب» حول تنظيم معرض لبيع أعماله الفنية، ويجري محادثات معه خلال الفترة الحالية لاستضافة المزيد من أعماله في المستقبل.

جوني ديب وآمبر هيرد يواصلان معركتهما القانونية

ويستعد جوني ديب للعودة إلى ساحات المحاكم في جولة جديدة مع زوجته السابقة آمبر هيرد، والتي استأنفت على الحكم الصادر ضدها بالتشهير في يونيو الماضي، بعد أن ألزمتها هيئة المحلفين بدفع تعويض يصل لـ 10.3 مليون دولار لزوجها السابق.