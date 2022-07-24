كيت موس تكشف سبب شهادتها لصالح جوني ديب في قضية التشهير ضد آمبر هيرد

تحدثت عارضة الأزياء الإنجليزية كيت موس عن شهادتها لصالح الممثل الأمريكي وصديقها السابق جوني ديب، عندما أنكرت شائعة أنَّ «ديب» دفعها إلى أسفل الدرج أثناء علاقتهما في التسعينيات، وذلك في قضية التشهير، التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وجاء الحكم فيها لصالحه وإلزامها بدفع تعويض 10.3 مليون دولار أمريكي، في يونيو الماضي.

قالت كيت موس خلال مقابلة مع إذاعة «bbc» في برنامج «Desert Island Discs»، عن شهادتها لصالح «ديب» التي أشارت خلالها إلى مصمم الأزياء جون جاليانو، «أؤمن بالحقيقة والإنصاف والعدالة، أعلم أن جون جاليانو ليس شخصًا سيئًا، فقد كان يعاني من مشكلة كحول ويلجأ الناس إليه، الناس ليسوا أنفسهم عندما يشربون، ويقولون أشياء لن يقولوها أبدًا إذا كانوا يقظين».

كيت موس عن شهادتها لصالح جوني ديب: «مضطرة لقول الحقيقة»

قالت كيت موس إنَّها شعرت بأنها «مضطرة لقول الحقيقة»، خلال محاكمة جوني ديب المشهورة بالتشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، «أعرف حقيقة جوني، أعلم أنه لم يركلني على الدرج أبدًا، كان علي أن أقول هذه الحقيقة».

صعدت «موس» إلى المنصة في مارس عبر رابط فيديو لتقديم شهادتها لبضع دقائق، والتي نفت خلالها ادعاء «هيرد» بأن ديب دفعها إلى أسفل الدرج في التسعينيات، قالت عارضة الأزياء، التي واعدت ديب بين عامي 1994 و1998، إنها سقطت على مجموعة من السلالم عندما كانت هي و«ديب» في إجازة في جامايكا، وأنه ساعدها في ذلك الوقت.

جوني ديب وآمبر هيرد يعودان إلى المحاكم

وخلال الأيام الماضية، قدم الفريق القانوني لآمبر هيرد استئنافا ضد الحكم الصادر ضدها، في محكمة مقاطعة فيرفاكس، بولاية فيرجينيا الأمريكية، ومن جهته استأنف فريق جوني ديب ضد الحكم الصادر بإلزامه دفع تعويض بقيمة مليوني دولار لزوجته السابقة