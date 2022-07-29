لو مبتحبش المستعمل.. 10 سيارات جديدة سعرها يبدأ من 119 ألف جنيه

العديد من المواطنين يبحثون عن سيارات جديدة بسعر مناسب، وأيضا بجودة عالية وقطع غيار متوفرة، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز السيارات الجديدة وبأسعار تبدأ من 119 ألف جنيه.

وقال أحمد لطيف، أحد تجار السيارات لـ«الوطن»، إن سيارة «زوتي Z100» موديل 2020، لديها ناقل الحركة «مانيوال»، وقوة محرك 1000 CC، بسعر رسمي متداول في سوق السيارات المصرية بنحو 119 ألف جنيه، فيما بلغ سعر السيارة «سوزوكي ألتو» موديل 2021، بناقل حركة «مانيوال» وقوة الماتور حوالي 800 سي سي، 121 ألف جنيه في السوق المصرية.

«سوزوكي اسبريسو» موديل 2021.. بسعر 146 ألف جنيه

وتابع «لطيف»، أن السيارة «سوزوكي اسبريسو» موديل 2021، بناقل الحركة الخاص بالسيارة «مانيوال»، وقوة المحرك 1000 CC، تباع بحوالي 146 ألف جنيه في السوق المصرية، فيما بلغ سعر السيارة «بروتون ساجا» موديل 2021، حوالى 166 ألف جنيه تقريبا، حيث تأتي السيارة بناقل حركة «مانيوال»، وقوة موتور 1300 CC.

فيما بلغ سعر السيارة «زوتي» موديل 300 لسنة 2020، نحو 167 ألف جنيه في السوق المصرية، حيث تأتي السيارة بناقل حركة مانويل وقوة موتور نحو 500 CC، فيما بلغ سعر السيارة «سوزوكي سويفت ديزاير» موديل 2021، حوالى 171 ألف جنيه، حيث تأتي السيارة بناقل «مانيوال» وقوة حصان 1200 CC.

«شانجي» بـ189 ألف جنيه و«رينو لوجان» بسعر 195 ألف جنيه

وأكد لطيف، أن هناك سيارات تنتج محليا، بأسعار جديدة وجودة ممتازة، مشيرا إلى أن ضمن هذه السيارات سيارة «شانجي» موديل M50 لسنة 2021، بناقل حركة «مانيوال»، وقوة موتور «توب لاين» 1500 CC، حيث تأتي السيارة بسعر 189 ألف جنيه مصري، فيما بلغ سعر السيارة «لادا جرانتا» لعام 2022 حوالي 194 ألف جنيه، وتأتي بناقل الحركة «مانيوال» وقوة موتور 600 CC، وأشار إلى أن شركة «رينو» الفرنسية طرحت سياراتها «رينو لوجان» موديل 022 بسعر 195 ألف جنيه، حيث تأتي السيارة بناقل حركة «مانيوال» وقوة موتور1600 CC.