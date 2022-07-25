محافظ أسيوط: حملات مكثفة على مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمواصلة الحملات على مواقف سيارات الأجرة لنقل الركاب بين القرى والمراكز وبعضها وعواصم المراكز ومدينة أسيوط وسيارات النقل الداخلي «السرفيس» فضلاً عن الحملات المفاجئة بالشوارع والميادين، للتأكد من التزام الجميع بالتعريفة الجديدة المقررة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة منع استغلال المواطنين من أصحاب النفوس الضعيفة من بعض السائقين وأصحاب المركبات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، واستعرض اللقاء نتائج الحملات التي تم شنها بمراكز وقرى المحافظة وعدد المخالفات والإجرءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين.

متابعة دورية لسيرالعمل

وقال المحافظ إنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية لسير العمل بالتعريفة الجديدة وفقاً لما هو مقرر لكافة أنواع المركبات سواء النقل الداخلي «سيارات السرفيس» أو النقل خارج مدينة أسيوط «الميكروباص والأتوبيسات» بمواقف سيارات «الأزهر، نزلة عبداللاه، المعلمين»، فضلاً عن مواقف السيارات بكافة مراكز وقرى المحافظة للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب بالتعريفة الجديدة المقررة مع وضع ملصقات «ستيكرات» أو الكتابة على زجاج المركبة بالسعر الجديد لتوضيح التعريفة الخاصة بكل خط وإرشاد المواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

خطوط ساخنة لتلقى الشكاوى

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل «واتس آب» 01000623873 بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528 أو من خلال الرقم الأرضي 2325369 / 088 على مدار 24 ساعة، لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.