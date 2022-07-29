اعرف أنواع السيارات موديل 2023.. تبدأ من 267 ألف جنيه

يهتم العديد من الأشخاص بسوق السيارات، ويبحثون عما هو جديد، ويبحثون عن موديل السيارات الجديدة كل عام، وذلك رغم ما تمر به تلك الصناعة من أزمة عالميًا والارتفاع الذي حدث في الأنواع المختلفة منها، لذا حرص عدد من وكلاء العلامات التجارية بمصر على طرح سيارات موديلات 2023.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز سيارات موديل 2023 التي تم الإعلان عن طرحها من قبل وكلاء العملات التجارية في مصر.

سيارات موديل 2023

نيسان سنترا

تبدأ أسعار سيارات نيسان سنترا 2023 فى مصر من 362 ألف و500 جنيه للفئة الأولى، ويصل سعر الفئة الثانية إلى 380 ألف و500 جنيه، أما الفئة الثالثة تبلغ نحو 399 ألف و400 جنيه، 403 ألف و400 جنيه للفئة الرابعة.

ومن مميزات السيارة أنها مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 117 حصان، عزم أقصى 154 نيوتن متر عند 4000 لفة بالدقيقة، كما أنها تستهلك في المتوسط 8.9 لتر من الوقود لكل 100 كم.

سيارات نيسان صني موديل 2023

يبدأ سعرها في الأسواق من 246 ألف و 400 ألف جنيه للفئة الأولى، و267 ألف و 500 جنيه للفئة الثانية، و281 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما فئة التجهيزات الرابعة الأعلى تجهيزاً تصل إلى 292 ألف جنيه.

تقدم صني بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان، تستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم.

سيارة هيونداي أكسنت RB

ويصل سعر موديل 2023 فى مصر الفئة الاولى إلى 305,000 جنيه، والفئة الثانية 315,000 جنيه، بينما تصل الفئة الثالثة إلى 325,000 جنيه، والفئة الرابعة بـ335,000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا بسعر 345,000 جنيه.

تعمل سيارة هيونداى أكسنت RB بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان، كما أنها مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية.

سيارة هيونداي النترا 2023

تقدم سيارة إلنترا HD موديل 2023 فى مصر بأربع فئات من 335,000 جنيه للفئة الأولى، وتصل قيمة الفئة الثانية من السيارة إلى 342,000 جنيه، و 355,000 جنيه للفئة الثالثة، و 360,000 جنيه للفئة الأعلى.

وتزود تلك السيارة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة.