بيطري الغربية يقضي على عائلة ثعالب في كفر الزيات للمرة الرابعة

نجحت مديرية الطب البيطري بالغربية، بقيادة الدكتور حاتم أنور مدير، في التخلص من عائلة من الثعالب في قرية اسديمة، إحدي قرى مركز كفر الزيات، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها المديرية من أجل القضاء على الكلاب الضالة التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

إخطار بالواقعة

تلقت مديرية الطب البيطري بالغربية، إخطارا من إدارة الطب البيطري في مدينة كفر الزيات، بوجود عائلة من الثعالب في قرية أسديمة، إحدى قرى مركز كفر الزيات، وعلى الفور أمر الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري بالغربية، بسرعة تشكيل فريق من أطباء الإدارة البيطرية بمركز كفر الزيات، برئاسة الدكتور محمد سالم، والعمل على استهداف تلك العائلة والقضاء عليها حفاظا على حياة المواطنين والأطفال، على الفور تم تقنين الإجراءات والتنسيق مع الوحدة المحلية، تم استهداف تلك العائلة والقضاء عليها، ودفن الجثث بشكل صحي وأمن.

المرة الرابعة

وأكد الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري بالغربية، أن تلك الحملات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين من الإصابة بالأمراض التي تنقلها الحيوانات، في حالة تلامسها مع المواطنين، وأهم تلك الأمراض مرض السعار، وهناك تنسيقا مع الجهات المعنية تنفيذاً إلى توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالقضاء والتصدي الى تلك الأمراض ومنع انتشارها.

وأشار إلى أن هناك توجيهات إلى جميع مديري الإدارات البيطرية بالتعامل بشكل فوري مع الكلاب والحيوانات الضالة، خاصةً العاقرة، وفور ورود معلومات إلى إدارة الطب البيطري في كفر الزيات بظهور مجموعة من الثعالب، تم الاستهداف والقضاء عليها بشكل فوري من خلال التنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، وتعد تلك المرة الرابعة يتم فيها القضاء على مجموعة من الثعالب في قرى مركز ومدينة كفر الزيات كونها قرى مطلة على شاطئ النيل ودائما ما تختفي عليها الثعالب والكلاب الضالة، وتم التخلص الصحي الآمن لجثث الثعالب النافقة، ودفنها بشكل صحي وآمن.