بيطري الغربية يقضي على عدد من الثعالب في إحدى قرى كفر الزيات «صور»

نجحت حملة من الطب البيطري في إدارة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، من القضاء على عدد من الثعالب، بإحدى قرى مركز كفر الزيات، في إطار خطة مديرية الطب البيطري بالقضاء على الحيوانات الضالة التي تهدد حياة المواطنين.

الحفاظ على صحة المواطنين

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن إدارة كفر الزيات البيطرية، نجحت في القضاء على عدد من الثعالب في إحدى قرى مركز كفر الزيات، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدائمة بضرورة الحفاظ على صحة وحياة المواطنيين في المحافظة من الإصابة بالأمراض والعدوى، ومنها السعار والعقر والحد من انتشار الحيوانات الضالة التي تسبب تهديدا للمواطنين، ما يتطلب مقاومتها والقضاء عليها.

وأوضح أن هناك توجيهات إلى كل إدارات الطب البيطري في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، بتكثيف الحملات البيطرية في الشوارع والأماكن المنتشرة فيها الحيوانات الضالة، ومقاومة تلك الحيوانات وخاصة العاقرة منها والتى تقوم بمهاجمة المواطنين، وتعرض حياتهم للخطر.

رصد بعض الثعالب

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن غرفة عمليات المديرية رصدت مؤخرا تواجد بعض الثعالب في إحدى قرى مركز كفر الزيات، وعلى الفور قامت لجان متخصصة برئاسة مدير إدارة كفر الزيات البيطرية وأطباء قسم الصحة بالترصد لهذة الحيوانات الضالة ومكافحتها والقضاء عليها، والحفاظ وحماية المواطنين وحيواناتهم من إمكانية التعرض للمهاجمة والعقر، وتم التخلص من هذه الثعالب بالشكل الصحي الآمن.