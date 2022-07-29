الزراعة في أسبوع.. تحصين 1.7 مليون رأس ماشية وندوة إرشادية بأسيوط

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الإنفوجراف الأسبوعي، في نسخته رقم 101، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 22 وحتى 28 يوليو الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وخلال هذا الأسبوع تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية، رافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما تفقد أيضًا مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية، وتابع تطوير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية، كما استقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الوزارة بالدقي، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ 27 Cop.

الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة الحيوانية

واستعرض الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة الحيوانية،خلال مشاركته بورشة عمل حول فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك التي نظمها المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية بالقاهرة، كذلك أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم تحصينه من رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في حملة بدأت يوم 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى تحصين 1.7 مليون جرعة.

ودفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعدد من السيارات لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة، أمام ديوان عام الوزارة بالدقي، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في المحافظات، كمت أطلقت الوزارة، مُمثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال مستقبـــل صناعة التقاوي فــى مصــر، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى.

كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافًا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسكندرية، بعنوان: «الإسكندرية .. إنتاج زراعي وثروة سمكية متنوعة فى عروس البحر المتوسط».

ندوة إرشادية بعنوان «الاستخدام الآمن للّبن السائل»

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة إرشادية بعنوان «الاستخدام الآمن للّبن السائل»، بمحطة البحوث الزراعية في أسيوط لعدد 33 متدربًا من أعضاء الهيئة البحثية.

وتفقد الدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، المشروعات الزراعية التنموية المختلفة بمحافظة سوهاج، كما تفقد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، مبنى التقاوي بمركز البحوث الزراعية، والذي يضم الإدارتين المركزيتين لانتاح وفحص واعتماد التقاوي، وذلك في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل.

بروتوكول تعاون مشترك في مجال تحليل الملوثات والمشروعات البحثية والتدريب

ووقع معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية QCAP والمعمل المركزى لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة الأسماك والمياه، التابع لمشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II بأشتوم الجميل في بورسعيد، بروتوكول تعاون مشترك في مجال تحليل الملوثات والمشروعات البحثية والتدريب، كما استقبل المعهد أكثر من 70 طالبًا بالمعمل من كليات الزراعة بجامعتي الأزهر والمنوفية وتعريفهم بأقسام المعمل المختلفة، بينما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع نحو 7500 شهادة.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافًا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم «الزراعة في كل مصر»، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي.

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