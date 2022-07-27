«الزراعة»: لدينا أكثر من 171 منفذا لتوفير البيض بجميع المحافظات

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تضخ استثمارات في القطاع منذ عام 2014، ما أدى لوجود اكتفاء ذاتي من بعض السلع، مع القدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية الحادثة، مثل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي ظهرت نهاية عام 2019، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت نهاية فبراير الماضي.

صمود الدولة المصرية أمام مختلف الأزمات العالمية

أضاف «القرش»، خلال تصريحات لفضائية «DMC»، أن ما قامت به الدولة المصرية من صمود، كان باب النجاح والعبور من مختلف الأزمات التي يمر بها العالم، مبينا أن بعض السلع ارتفع سعرها الفترة الماضية، وعلى رأسها بيض المائدة، لكن الدولة تدخلت من خلال التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، لطرح كميات أكبر من بيض المائدة عبر منافذ أمان ووطنية، ومنافذ وزارة التموين، من أجل الاستقرار، وقدرة المواطن على الشراء من خلال أسعار في متناول اليد.

منافذ تابعة للتموين وأمان ووطنية لتوفير البيض بسعر مناسب

أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لديها أكثر من 171 منفذا على مستوى الجمهورية، تغطي كل المحافظات، بجانب منافذ متنقلة بالتنسيق مع الحكم المحلي للتنقل في أماكن بالتنسيق مع منافذ أمان وجميعتي، لافتا إلى أن أسعار البيض حاليا، وصلت إلى 60 جنيها، لتنخفض بعد أن كانت 80 جنيها، ومع زيادة الإنتاج، سيحدث انخفاض أكثر في الأسعار.