سعر كرتونة البيض اليوم.. 62 جنيها في منافذ الزراعة و65 بالتموين

شهد سعر كرتونة البيض، اليوم، استقرارا بسبب الكميات الكبيرة التي تضخها وزارتي الزراعة والتموين في منافذهما بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن أسعار البيض في السوق المحلي والسلاسل التجارية الخاصة، إذ تضخ وزارة التموين يوميا ما يقرب من 20 ألف كرتونة بيض يوميا لفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى جميع المحافظات.

سعر كرتونة البيض اليوم

ويأتي سعر كرتونة البيض، اليوم، في منافذ وزارة الزراعة عند 62 جنيها، فيما يأتي سعر الكرتونة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين عند 65 جنيها، وذلك أقل من سعر طبق البيض في السوق المحلي بنحو 8 جنيهات، إذا يبلغ سعر الطبق في السلاسل التجارية الخاصة من 70 إلى 75 جنيها.

تكثيف ضخ البيض للأسواق

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية بناء على الاتفاق المبرم بينها وبين اتحاد منتجي الدواجن عمليات ضخ البيض لفروع المجمعات، إذ يتم ضخ ما يقرب من 20 ألف طبق بيض يوميا للمواطنين بسعر 65 جنيها للطبق المكون من 30 حبة بيض.

ونوهت وزارة التموين، إلى استمرار ضخ البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية يوميا لتوفيره أمام المواطنين بالسعر المخفض للمواطنين المترددين على شراء مستلزماتهم من السلع الغذائية والأساسية من المجمعات الاستهلاكية.

فيما أكدت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن سعر طبق البيض من المقرر أن يشهد استقرار في السوق المحلي في الوقت الحالي بسبب تكثيف الضخ للبيض في السوق المحلي وإتاحة المعروض أمام المواطنين، وأوضحت الشعبة أن طبق البيض الأبيض المكون من 30 حبة بيض يتراوح سعره ما بين 60 و65 جنيهًا كسعر التاجر، فيما يصل سعر المستهلك عند 70 جنيها للكرتونة.