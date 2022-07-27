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«الزراعة» تواصل طرح بيض المائدة بمنافذها الثابتة والمتحركة بـ58 جنيها للكرتونة

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محمد ابو عمرة
06:04 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
البيض

البيض

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة ضخت كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

تراجع أسعار البيض

وطرحت الوزارة صباح اليوم عدداً من السيارات لبيع الطبق بسعر 58 جنيها للأبيض، و60 جنيها الأحمر، وذلك أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بالأسعار ذاتها، في بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية في القاهرة والجيزة، وفي بعض المحافظات.

وشهدت أسعار البيض تراجعا، بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

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