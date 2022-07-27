أقسام ومعامل كلية الزراعة جامعة المنوفية والتنسيق المتوقع

ينتظر الآلاف من الطلاب بمختلف محافظات مصر ظهور نتيجة الثانوية العامة ومن ثم تنسيق الجامعات، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة الأسبوع الماضي، ومن بين الكليات المهمة التي يبحث عنها الطلاب تأتي كلية الزراعة جامعة المنوفية التي تقبل من الشعبة العلمية والرياضية.

ووفقًا لتنسيق العام الماضي في كلية الزراعة جامعة المنوفية، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية زراعة المنوفية بشبين الكوم 285 درجة بنسبة مئوية 68%، كما تأتي المصروفات الدراسية مثل العام الماضي دون وجود زيادة أو نقص، وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة سواء شعبة العلوم أو شعبة الرياضيات وعدد سنوات الدراسة بتلك الكلية 4 سنوات.

أقسام كلية الزراعة جامعة المنوفية

وأكدت كلية الزراعة جامعة المنوفية، وجود 15 قسمًا، كالتالي: «الهندسة الزراعية، البساتين، النبات الزراعي، الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي، إنتاج الدواجن، الإنتاج الحيواني، الوراثة، المحاصيل، علوم وتكنولوجيا الألبان، علوم وتكنولوجيا الأغذية، الكيمياء الحيوية الزراعية، علوم الأراضي والمياه، قسم الاقتصاد الزراعي، قسم وقاية النبات، الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي»، ويتم التخصص بالكلية في السنة الثالثة.

معامل كلية الزراعة بجامعة المنوفية

وأعلنت كلية الزراعة جامعة المنوفية عبر موقعها الرسمي، عن العديد من المعامل الموجودة داخلها لتيسير التعلم على الطلاب، كالتالي: «قسم النبات الزراعي، علوم الأراضي، قسم الإنتاج الحيواني، قسم إنتاج الدواجن، قسم الكيمياء الحيوية، قسم مبيدات الآفات، قسم علوم وتكنولوجيا الألبان، قسم الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي».