تجديد حبس طالب متهم بابتزاز طفلة في الشرقية.. «هددها بنشر صورها على النت»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر صقر الجزئية بالشرقية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ابتزاز طفلة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بضبط «محمد . أ»، 21 عاما، طالب، ومقيم بدائرة المركز، وذلك بالتنسيق بين ضباط مباحث المركز وضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للجريمة الإلكترونية بفرع شرق الدلتا، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، وتحرير محضر ضد الشاب المتهم بالابتزاز.

تعرض طفلة للابتزاز في كفر صقر

وكان والد طفلة عمرها 13 عاما، حرر محضرا بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفرع شرق الدلتا ضد المتهم، وأفاد بأنه حاول ابتزاز ابنته وتهديدها بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصل على صورها من تطبيق «إنستجرام»، وحُرر محضر بالواقعة.

وبتكثيف التحريات، تم شن مأمورية استهدفت المتهم بعد تحديد مكانه، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، وإحالته إلى جهات الاختصاص، والتي أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهم 15 يوما

وبعد انتهاء مهلة الحبس الاحتياطي 4 أيام، تم عرضه على قاضي المعارضات بمقر محكمة كفر صقر الجزئية للنظر في تحديد حبسه أو إخلاء سبيله، وقررت المحكمة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له.