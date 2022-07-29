البرلمان العربي يدين هجوما إرهابيا بمدينة ماركا الصومالية

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة ماركا في جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم مسؤولًا محليًا، مشددًا على دعمه الكامل لجمهورية الصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، وحكومة وبرلمان وشعب الصومال، وأسر وذوي الضحايا، مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد البرلمان العربي ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لاجتثاث الإرهاب من جذوره تعزيز السلم والأمن، وصولًا إلى التنمية الشاملة في كل أنحاء الصومال لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل.