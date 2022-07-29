شروط صرف معاش تكافل وكرامة.. اعرف الأوراق المطلوبة

تعمل وزراة التضامن الاجتماعي جاهدة، على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وذلك من تقديم الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة»، وهو المعاش الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم الأمان المادي لكبار السن والمسنين، الذين لا يمتلكون عائدًا ماديًا من وظيفة أو غيرها، وللأسر التي ليس لها أي دخل ثابت، لذا يستعرض «الوطن»، في السياق التالي، شروط صرف معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما حددته وزارة التضامن.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة

الكثير يرغب في معرفة الأوراق المطلوب تحضيرها للتقديم على معاش تكافل وكرامة، وكيفية التقديم:

- صورة بطاقة سارية للرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

- صور وثائق عقود الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

- صور إيصالات استهلاك الكهرباء.

- إحضار قومسيون طبي رسمي لتوضيح نسبة الإعاقة.

المستحقون لصرف معاش تكافل وكرامة

- عدم دراسة الأبناء في مدارس خاصة.

- عدم امتلاك سيارة.

- عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

- عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

- عدم امتلاك محل تجاري.

- عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

- ألا يكون الأب والأم يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني.

- ألا يكون الأب والأم يحصلون على معاش تأميني أو أي مساعدة من التضامن.

- أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتى 18 عامًا.

- أن يكون المتقدم من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم أو من أقارب الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

- أن يكون المتقدم عاجزا عن العمل.

- أن يثبت أنه يعاني من إعاقة بعد إجراء الفحص الطبي.

ويذكر أن تكافل وكرامة هـو برنامج التحويلات المالية النقدية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت مظلة تطوير كافة شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات المستحقة التي لها الأولية في الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي: «الأسرة والطفل والمرأة والمسنين وذوي الإعاقة والشباب»، بشرط أن تنطبق عليهم الشروط المذكورة.