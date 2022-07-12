موعد عودة القطاع الحكومي للعمل بعد إجازة عيد الأضحى 2022

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 9 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 14 يوليو الجاري، كي يتمكن المواطنون من إنهاء معاملاتهم التي يرغبون في إجراءها في المصالح المختلفة بعد الانتهاء من الإجازة.

موعد عودة العاملين من إجازة عيد الأضحى

ومن المقرر أن يعود العاملون بجميع القطاعات في الدولة من إجازة عيد الأضحى الأسبوع المقبل، إذا بدأت أول أيام الإجازة يوم السبت، الذي جاء موافقًا مع أول أيام عيد الأضحى، وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو، ليعود العمل بهذه القطاعات التي تعمل يوم السبت بداية من من السبت المقبل الموافق 16 يوليو، أما بالنسبة للقطاعات التي تكون إجازتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فيبدأ العمل بها عقب انقضاء أيام الإجازة أي يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.

إجازة عيد الأضحى

وتأتي إجازة العيد للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كالتالي:

إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو 2022، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.

وأوضح القرار: وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفى سياق آخر، تبقى من الإجازات الرسمية في شهر يوليو الجاري، يومين آخرين هما ذكرى ثورة يوليو 1952، التي توافق يوم السبت الموافق 23 يوليو الجاري، بالإضافة إلى ذكرى رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022.