سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-7-2022 في محلات الصاغة

أصدرَت محلات الصاغة والمشغولات الذهبية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وباقي الأعيرة الجرامية التي شهدت على مدار الشهر الجاري حالة من الهبوط والارتفاع والتذبذب في سعر المعدن الأصفر، ولهذا يبحث الناس عن سعره إذ يفضل العديد من الأشخاص اقتنائه للزينة تارة وللتجارة وحفظ أموالهم تارة أخرى.

واليوم السبت الموافق 30 يوليو من عام 2022، وفي ضوء اهتمام الناس وبحثهم، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 التي جاءت كما يلي:

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق 30 يوليو نحو 8120 جنيهًا للشراء، و8040 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم السبت بين 1,148,571 جنيه لعمليات البيع، و1,160,000 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت الموافق 30 يوليو، بين 861 جنيهًا، لعمليات البيع و870 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم السبت الموافق 30 يوليو، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1005 جنيهًا للبيع، و1015 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 30 يوليو، وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 فقد بلغ اليوم نحو 1149 جنيهًا للبيع، و1160 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال سجل الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 30 يوليو نحو 1,075 جنيه، بما يعادل 56.83 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 806.07 جنيه وأصبح يعادل 42.63 دولار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، نحو 940.42 جنيه أي ما يعادل 49.73 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,523 جنيه، بما يعادل 397.84 دولار.

نصائح لتعويض خسارة الذهب

ومن جهتها، نوهت مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في مجال الاستثمار في الذهب، عن نصائح لمشتري الذهب ممن خسروا أموالهم جرّاء شراء المعدن الأصفر بسعر مرتفع خلال شهر مارس الماضي، ومن بين النصائح يجب أن ينتظر المواطن حتى الارتفاع، التخلص منه على فترات، لا تدفع مصنعية، وأخيرًا يجب أن يتابع المواطن البورصة العالمية.