سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 29-7-2022 في محلات الصاغة

يبحث الناس عن سعر المعدن الأصفر ويحب العديد من الأشخاص اقتنائه للزينة تارة وللتجارة وحفظ اموالهم تارة أخرى، وبين العديد من الأغراض والأهداف يتصدر سعر جرام الذهب عيار 21 خاصة مواقع البحث على جوجل.

وفي ضوء اهتمام الناس وبحثهم، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو من عام 2022، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو، بين 851 جنيهًا، لعمليات البيع و855 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو، 993 جنيهًا للبيع، و997 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب من عيار 24 فقد بلغ اليوم نحو 1135 جنيهًا للبيع، و1139 جنيها للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو نحو 7,944 جنيه للشراء، و7,976 جنيه للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة بين 1,134,857 جنيها لعمليات البيع، و1,139,429 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو نحو 1072 جنيها، بما يعادل 56.67 دولار.

كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 804.22 جنيه وأصبح يعادل 42.50 دولار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، نحو 938.26 جنيه أي ما يعادل 49.58 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,506 جنيه، بما يعادل 396.67 دولار.